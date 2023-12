InflaRx Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Inflarx: Neue Analyse zeigt gemischtes Bild

Die Inflarx-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies lässt die Aktie im Vergleich zu anderen Biotechnologieunternehmen als unrentabel erscheinen, weshalb die Redaktion sie mit einer "Schlecht"-Bewertung einstuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Inflarx diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell dominieren positive Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der 7-Tage-RSI liegt bei 38, was weder eine überkaufte noch unterkaufte Situation anzeigt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (47,68) führt zu derselben Einschätzung, wodurch sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Inflarx ergibt.

Insgesamt zeigt die Analyse ein gemischtes Bild für Inflarx, mit neutralen Einschätzungen hinsichtlich der Dividendenrendite, des Sentiments und des Relative Strength Index.

