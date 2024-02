InflaRx Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Inflarx-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -46,24 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs nur um -2,48 Prozent davon abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schneidet Inflarx mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (3,66 %) niedriger ab. Die Differenz von 3,66 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 67,77 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 52,29 führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Inflarx-Aktie. Während in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen derzeit als "Neutral" einzustufen ist und die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.