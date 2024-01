InflaRx Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern und dadurch neue Einschätzungen für Aktien erzeugen. In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen wurde bei Inflarx eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb wir diesem Signal die Bewertung "Neutral" zuordnen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Inflarx derzeit als "Schlecht" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 2,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 1,74 EUR liegt, was einer Abweichung von -41,22 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1,36 EUR, was wiederum einer Abweichung von +27,94 Prozent entspricht. Dies führt zu der Gesamtbewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Inflarx-Aktie liegt bei 27,35 Punkten, was bedeutet, dass sie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 33,59, was bedeutet, dass die Inflarx weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Somit erhält Inflarx eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Inflarx weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 3,63 %. Aufgrund dieser Differenz von 3,63 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.