InflaRx Aktie: Ist es das gewesen?

Die technische Analyse der Inflarx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,66 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1,408 EUR, was einem Unterschied von -47,07 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn wir jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 1,45 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-2,9 Prozent). In diesem Fall erhält die Inflarx-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Äußerungen der letzten beiden Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den positiven Themen wider, die in den Diskussionen im Mittelpunkt standen, und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,64 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dessen erhält Inflarx eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inflarx-Aktie liegt bei 50,46, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 54,99, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt dieses Gesamtbild ein Rating von "Neutral" für die Inflarx-Aktie.