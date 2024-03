InflaRx Aktie: Immer langsam!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Inflarx liegt bei 44,9, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 48,88 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat kontinuierlich, was zu einer "guten" Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität nahm zu, was darauf hinweist, dass die Aktie mehr Aufmerksamkeit erhielt als üblich. Somit erhält die Inflarx-Aktie ein "gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Inflarx aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer "schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 2,46 EUR für den Schlusskurs der Inflarx-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,51 EUR, was einer Abweichung von -38,62 Prozent entspricht und daher zu einer "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 1,49 EUR, was zu einer "neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Inflarx-Aktie insgesamt eine "neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.