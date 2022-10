InflaRx-Aktie: Die Hoffnung lebt!

Trotz steigender Fallzahlen scheint Corona im Alltag und an den Märkten kaum noch eine Rolle zu spielen. Dessen ungeachtet beantragte InflaRx Ende September eine Notfallzulassung in den USA für seinen Wirkstoff Vilobelimab, der bei schweren Corona-Fällen helfen soll. An den Märkten sorgte das zunächst für freudige Reaktionen. In der letzten Septemberwoche konnte die InflaRx-Aktie sich um über 20 Prozent steigern… Hier weiterlesen