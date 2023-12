InflaRx Aktie: Hilfe!

Derzeitige Analyse von Inflarx: Stimmung und technische Bewertung Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass Inflarx in den sozialen Medien kaum positive oder negative Ausschläge verzeichnet. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher bekommt Inflarx eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Inflarx wird anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 59,92 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls eine neutrale Position, da er bei 49,62 liegt. Insgesamt erhält das Inflarx-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) 59,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt 23,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.