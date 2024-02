InflaRx Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die technische Analyse der Inflarx-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,66 EUR liegt, was einen deutlichen Unterschied von -47,07 Prozent zum aktuellen Schlusskurs (1,408 EUR) bedeutet. Basierend auf dieser Beobachtung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,45 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Wert (-2,9 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Inflarx-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb sie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser Beobachtung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -3,64 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Inflarx derzeit bei 0 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Inflarx zeigt einen Wert von 50,46 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 54,99 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Inflarx-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, der Diskussionsstärke und des Relative Strength-Index.