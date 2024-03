InflaRx Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Stimmungsbarometer für die Bewertung von Aktien. In den letzten Tagen stand die Aktie von Inflarx im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in jüngster Zeit vor allem mit den positiven Themen rund um Inflarx, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ein Verhältnis von 0 zwischen Dividende und Aktienkurs bei Inflarx, was eine negative Differenz von -3,62 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Biotechnologie" bedeutet. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Inflarx daher als "Schlecht".

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Inflarx-Aktie beträgt 2,43 EUR, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (1,51 EUR) liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Inflarx basierend auf den trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Inflarx wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 61,38 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Inflarx-Wertpapier in Bezug auf das Anleger-Sentiment und die technische Analyse ein "Neutral"-Rating.