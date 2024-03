InflaRx Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Biotechnologiefirma Inflarx weist mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent eine Unterperformance von 3,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Dies macht die Aktie zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Inflarx eine geringe Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Relative-Stärke-Index (RSI) von Inflarx auf 7-Tage-Basis bei 74,07 Punkten liegt, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt mit 51,52 einen neutralen Status. In Bezug auf die trendfolgenden Indikatoren, insbesondere den 50- und 200-Tage-Durchschnitt, liegt der Schlusskurs der Inflarx-Aktie deutlich unter diesen Werten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Inflarx-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite, des Sentiments im Netz und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating. Daher sollten Anleger Vorsicht walten lassen, wenn es um Investitionen in diese Aktie geht.