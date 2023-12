InflaRx Aktie: Chancenlos!

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können ein wichtiger Indikator für die langfristige Entwicklung sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf die Aktie von Inflarx zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Inflarx weist eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der Inflarx-Aktie am letzten Handelstag deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Jedoch zeigt die Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie von Inflarx in Bezug auf die technische Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Inflarx mit einer Ausschüttung von 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 % in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index zeigt, dass Inflarx derzeit überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Inflarx-Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also für die Aktie von Inflarx eine überwiegend negative Einschätzung in Bezug auf die Stimmung, die charttechnische Analyse, die Dividende und den Relative-Stärke-Index.