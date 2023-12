InflaRx Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse von Inflarx zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,97 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,53 EUR liegt, was einer Abweichung von -48,48 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite beträgt der 50-Tage-Durchschnitt 1,41 EUR, was über dem letzten Schlusskurs liegt und eine "+8,51 Prozent"-Abweichung ergibt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Inflarx auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Stimmung zu Inflarx war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass Inflarx in etwa gleichem Maße wie normal diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Inflarx überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Jedoch ergibt sich bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ein neutraler Wert von 44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Analyse eine "Gut"-Einstufung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre InflaRx-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich InflaRx jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen InflaRx-Analyse.

InflaRx: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...