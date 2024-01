Infinity Mining Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Infinity Mining-Aktie zeigt gemischte Signale aus charttechnischer Sicht. Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,14 AUD mit dem aktuellen Kurs (0,14 AUD), ergibt sich eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,13 AUD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,69 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Infinity Mining damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität hat in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) spricht für eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 85,71 (Schlecht-Empfehlung), während der RSI25 bei 53,57 liegt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Damit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Die sozialen Plattformen spiegeln ebenfalls eine "Neutral"-Stimmung wider. Kommentare und Beiträge zu Infinity Mining waren neutral, und auch die Themen der letzten Tage waren überwiegend neutral.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Infinity Mining hinsichtlich der verschiedenen Faktoren und Analysen als "Neutral" eingestuft werden muss.