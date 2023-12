Infinity Mining Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Infinity Mining als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Infinity Mining-Aktie liegt der Wert für RSI7 bei 33,33 und der Wert für RSI25 bei 41,94, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Die technische Analyse, die den 50- und 200-Tage-Durchschnitt betrachtet, zeigt, dass Infinity Mining eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,14 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,145 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +3,57 Prozent. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,13 AUD, was einer Abweichung von +11,54 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird Infinity Mining basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Infinity Mining überwiegend positiv sind. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Infinity Mining bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Infinity Mining auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis ebenfalls mit "Neutral" bewertet.