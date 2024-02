Infinity Mining Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

In den letzten Wochen gab es bei Infinity Mining keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz. Das bedeutet, dass keine eindeutige Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien zu erkennen war. Daher wird das Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird Infinity Mining daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Infinity Mining als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 72,22 liegt. Für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da der RSI bei 58 liegt. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Infinity Mining mit 0,094 AUD derzeit -27,69 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 auch bei -27,69 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung bezüglich Infinity Mining überwiegend negativ ist. Sowohl die Kommentare der letzten Wochen als auch die vorherrschenden Themen rund um das Unternehmen waren größtenteils negativ. Aufgrund dieser Signale wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Aktie von Infinity Mining aus Sicht der Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.