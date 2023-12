Infinity Logistics and Transport Ve Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Anleger von Infinity Logistics & Transport Ventures wurden in den letzten beiden Wochen hauptsächlich von privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), zeigt für Infinity Logistics & Transport Ventures einen Wert von 90,91, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, zeigt einen Wert von 60,29 und wird daher als neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamteinschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Infinity Logistics & Transport Ventures bei 0,81 HKD liegt, was einen Abstand von -13,83 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage bedeutet und daher als schlecht eingestuft wird. Auf Basis der letzten 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine schlechte Einschätzung, da die Distanz zum GD200 bei -24,3 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als schlecht eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung rund um Infinity Logistics & Transport Ventures in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie wird daher als neutral bewertet. Auch die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Infinity Logistics & Transport Ventures daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating bewertet.