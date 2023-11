Infinity Lithium Aktie: Was soll die Aufregung?

Infinity Lithium wird als "Schlecht" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung niedrig sind. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen überkauften Zustand und wird daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch neutral. Die technische Analyse zeigt einen Kurs von 0,084 AUD, was einem Abstand von -23,64 Prozent zum GD200 entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 steht bei 0,09 AUD, was einem Abstand von -6,67 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ist. In den Social Media-Diskussionen wurde eine neutrale Einstellung gegenüber Infinity Lithium festgestellt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

