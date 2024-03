Infinity Lithium Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Infinity Lithium-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,09 AUD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,068 AUD, was einem Unterschied von -24,44 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung rund um die Infinity Lithium-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht, wobei neutralen Kommentaren und Befunden überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Infinity Lithium in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wurde verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (68,75 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (54,93 Punkte) zeigen an, dass Infinity Lithium weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Infinity Lithium-Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.