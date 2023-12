Infinity-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Stärke Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen insgesamt bezieht. Der RSI der Infinity-Aktie liegt bei 86,94, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 57 für Infinity, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats gab. Daher erhält die Infinity-Aktie in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Infinity, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,48) liegt. Dadurch erhält die Dividendenpolitik der Infinity-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Infinity-Aktie in Bezug auf die Analyse des Anleger-Sentiments.