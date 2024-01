Infinity Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Bei einer Dividende von 0 % liegt die Ausschüttung von Infinity im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) um 2,47 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz, der durch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz beurteilt wird. In den letzten Monaten hat die Diskussionsintensität zu Infinity eine übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -97,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" 114,87 Prozent unter dem Durchschnitt (17,07 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 25,29 Prozent, wobei Infinity aktuell 123,09 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Infinity von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.