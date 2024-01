Infinity Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normalisiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für den Zeitraum von 7 Tagen liegt der RSI bei 27,26, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 43,38, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Infinity daher ein Rating von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien können präzise Hinweise auf die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz einer Aktie geben. Bei Infinity konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, wodurch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Infinity. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Infinity liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten für seine Dividendenpolitik.