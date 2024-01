Infinity Aktie: Aufschrei, garantiert!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und dadurch neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Infinity haben wir eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Infinity-Aktie hat einen Wert von 30, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (40,21) führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Infinity nach RSI-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Infinity mit einer Rendite von -97,79 Prozent mehr als 118 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die eine mittlere Rendite von 13,12 Prozent aufweist, liegt Infinity mit 110,91 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Infinity beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,48 %. Mit einer Differenz von lediglich 2,48 Prozentpunkten ergibt sich daher die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.