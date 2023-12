Mit Infinite wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die technische Analyse des Infinite-Aktienkurses zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 1,11 USD liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 0,4 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -63,96 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,9 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -55,56 Prozent als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht".

Die Diskussionen über Infinite in den sozialen Medien deuten auf eine neutrale Einschätzung und Stimmung gegenüber der Aktie hin. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, das Unternehmen als "Neutral" einzustufen. Die Redaktion ist der Auffassung, dass die Aktie von Infinite bezüglich der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Infinite derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von IT-Dienstleistungen, nämlich 0 % gegenüber 2,3 %. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Infinite zeigt, dass der Wert bei 100 liegt, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist einen Wert von 65,57 auf, was auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".