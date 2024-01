Infinite Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Infinite wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen Wert von 51,61, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Infinite derzeit bei 1,07 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,4 USD liegt und somit einen Abstand von -62,62 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) verzeichnet mit einem Niveau von 0,75 USD eine Differenz von -46,67 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Infinite in den letzten Tagen. Es gab einen positiven und zwei negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Infinite daher von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Schließlich wird die Dividende von Infinite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (2,24 %) als niedriger bewertet. Die Differenz von 2,24 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht".