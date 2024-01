Infinera Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Infinera hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,17 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -37,06 Prozent im Branchenvergleich für die "Kommunikationsausrüstung"-Branche entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von 9,09 Prozent im letzten Jahr, und Infinera lag 47,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Infinera derzeit bei 4,72 USD verläuft, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 4,55 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,6 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Infinera-Aktie jedoch mit einer Differenz von +12,35 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Infinera weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11546,47 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt die Auswertung, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Infinera-Aktie daher ein "Gut"-Rating.