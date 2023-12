Infinera Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, das verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Verhältnis zur Zeit. Für Infinera betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 35,71 Punkte, was darauf hindeutet, dass Infinera weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,36 an, dass Infinera weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Infinera im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommunikationsausrüstung eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11546,49 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Infinera in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,17 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Kommunikationsausrüstung"-Branche im Durchschnitt um -1,78 Prozent gefallen sind, was zu einer Underperformance von -36,39 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,44 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Infinera mit einer Unterperformance von 44,61 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht" in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzung der Infinera-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen abgegeben wurden, von denen 3 Bewertungen als "gut" und 1 als "neutral" eingestuft wurden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "gute" Bewertung für die Infinera-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, aber basierend auf den durchschnittlichen Kursziel von 10,5 USD, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 116,49 Prozent. Dies führt zu einer "guten" Empfehlung für das Wertpapier.

Zusammenfassend erhält Infinera somit in dieser Analyse ein "gutes" Rating.

