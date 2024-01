Infineon wird immer uninteressanter …

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Infineon festgestellt. Dies geht aus der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervor, die die Grundlage dieser Bewertung bilden. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen war dagegen höher, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Infineon liegt bei 87,25, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Infineon daher eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Dividendenrendite von Infineon beträgt 1,15 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten neutral bewertet.

In den sozialen Medien wurden Infineon in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Analyse wurde die Anleger-Stimmung auf "Schlecht" eingestuft, und es wurden insgesamt drei negative Signale herausgefiltert.

Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt negative Bewertung für Infineon.