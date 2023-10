Infineon: Das wahre Kursziel liegt bei 48,96 EUR - eine mögliche Rendite von +60,66%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Infineon-Aktie wurde nach Ansicht der Analysten derzeit nicht korrekt bewertet. Wenn die Bankanalysten Recht behalten und das mittelfristige Kursziel von 48,96 EUR erreicht wird, würde dies den Investoren ein Potenzial für eine Rendite von +60,66% eröffnen.

• Infineon hat am 04.10.2023 einen Rückgang um -2,06% verzeichnet

• Guru-Rating beträgt nun 4,06 nach zuvor gleicher Bewertung

Am gestrigen Tag sank die Aktie des Halbleiterunternehmens Infineon um -2,06%. Seit fünf Handelstagen weist sie insgesamt jedoch einen negativen Trend auf und hat in diesem Zeitraum -2,85% an Wert verloren.

Bei einer Umfrage unter Bankanalysten ergab sich im Durchschnitt ein mittelfristiges Kursziel für Infineon in Höhe von 48,96 EUR. Derzeit gibt es unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich des weiteren...