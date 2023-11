Infineon Technologies ADR Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon schüttet eine Dividendenrendite von 0,91 % aus, was 1,24 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. In den letzten Wochen gab es mehr negative Kommentare über Infineon in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung hat. Es wurde weniger über das Unternehmen diskutiert und die Aufmerksamkeit nimmt ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Das KGV von Infineon liegt aktuell bei 13,08 und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Jedoch ist die Bewertung auf 25-Tage-Basis neutral. Insgesamt wird Infineon daher als "Schlecht" eingestuft.