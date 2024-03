Infineon Technologies ADR Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Infineon-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 33,95 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 31,215 EUR, was einem Unterschied von -8,06 Prozent entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 33,47 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs von -6,74 Prozent unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik von Infineon.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls überwiegend negativ. In den vergangenen Wochen wurden sowohl positive als auch negative Themen diskutiert. Jedoch standen in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 6 negative Signale und nur 1 positives Signal, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Infineon 15, was im Vergleich zu anderen Werten der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass Infineon unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Infineon-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 82 liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating. Allerdings ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit eine "Schlecht"-Bewertung für die Infineon-Aktie.