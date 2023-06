"Infineon: Riesiges Wachstumspotenzial von +40,06% - Prognostizierter Zielkurs bei 49,98 EUR"

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Kursentwicklung von Infineon am gestrigen Tag war mit einem Plus von +0,32% vergleichsweise moderat. In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie jedoch insgesamt um -3,66% verloren und befindet sich damit im Abwärtstrend.

Dennoch sind Analysten überzeugt: Das mittelfristige Kursziel der Infineon-Aktie liegt bei 49,98 EUR – ein Potenzial von +40,06%. Allerdings ist nicht jeder Experte optimistisch gestimmt angesichts des jüngsten Trends. So empfehlen aktuell nur knapp drei Viertel der Analysten (75%) einen Kauf oder halten die Aktie zumindest für positiv.

Insgesamt bewerten neun Experten das Papier als stark kaufenswert und weitere 15 sprechen eine Kaufempfehlung aus. Sieben Experten raten dazu, Infineon zu halten und ein einziger rät zum Verkauf. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97.