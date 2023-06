Infineon: Potenzial von 41,39%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon ist nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,98 EUR – ein Plus von +41,39% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 06.06.2023 mit -0,16%

• Guru-Rating bleibt bei 3,97

• Kaufempfehlung von insgesamt 24 Analysten

Gestern verzeichnete die Infineon-Aktie einen leichten Rückgang von -0,16%. In den letzten fünf Handelstagen stieg sie jedoch um +1,58%, was auf eine optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Von insgesamt 32 befragten Experten empfehlen aktuell 24 den Kauf der Aktie oder sehen sie sogar als starkes Kaufsignal an. Sechs Analysten sprechen sich für “halten” aus und nur einer steht einem Verkauf nahe. Das bedeutet ein Anteil optimistischer Einschätzungen von +75%.

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin das Rating...