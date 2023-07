Infineon: Potenzial von 37,91% - Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Infineon eine negative Kursentwicklung von -1,16%, was zu einer Gesamtbilanz von -4,00% innerhalb der letzten fünf Handelstage führte. Trotz dessen sind Bankanalysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial in Höhe von +37,91%.

Das aktuelle Kursziel liegt somit bei 49,98 EUR und könnte Investoren eine erfreuliche Rendite bescheren. Von insgesamt 32 Analysten empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und weitere 16 als Kauf.

Zusammenfassend ist die überwiegende Meinung positiv mit einem Anteil von +78,12%. Das Guru-Rating beträgt nun unverändert 4,00 nach vorherigem “Guru-Rating ALT”.