Infineon: Potenzial von +34,63% - Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon hat in den vergangenen fünf Handelstagen um +4,68% zugelegt und auch gestern ein Plus von +0,88% am Finanzmarkt verzeichnet. Die Stimmung der Bankanalysten ist optimistisch und das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 49,98 EUR.

• Am 12.06.2023 mit einem Plus von +0,88%

• Mittelfristiges Kursziel bei 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,97

Das bedeutet ein Potenzial für Investoren in Höhe von +34,63%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten positiven Trends der Infineon-Aktie.

Derzeit empfehlen neun Experten einen Kauf der Aktie und weitere 15 sehen sie als kaufenswert an. Sieben Experten halten eine neutrale Positionierung für angemessen während einer sogar sofortigen Verkaufsempfehlung ausspricht.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...