Infineon: Potenzial für eine Kurssteigerung von 32,41% - Ziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Infineon einen Rückgang von -0,74%, was die Ergebnisse der letzten fünf Tage auf einen Gesamtrückgang von -2,72% bringt. Die aktuelle negative Stimmung am Markt lässt darauf schließen, dass Investoren besorgt sind.

Aber tun sie das zu Recht? Ein Blick auf das mittelfristige Kursziel zeigt ein erhebliches Potenzial für eine Kurssteigerung. Das durchschnittliche Bankanalysten-Kursziel beträgt 49,98 EUR und würde somit ein Plus von +32,41% vom aktuellen Stand aus bedeuten.

Allerdings stimmen nicht alle Analysten überein. Während neun Experten davon überzeugt sind Infineon als starken Kauf zu empfehlen sei und weitere 15 es als Kauf einschätzen (insgesamt also +75%), gibt es auch sieben neutrale Positionierungen mit dem Rating “halten”. Eine Meinungsverschiedenheit besteht jedoch in einem...