Infineon: Potenzial für Wachstum - Kursziel 48,96 EUR

Die Aktie von Infineon ist laut Experten derzeit unterbewertet und hat mit einem Anstieg um +0,02% am gestrigen Handelstag positive Signale gesendet. Insgesamt hat die Aktie in den letzten fünf Handelstagen (einer Vollwoche) einen Zuwachs von +3,03% verbucht. Das Marktverhalten scheint also relativ optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Infineon liegt bei 48,96 EUR, was einer Erhöhung des aktuellen Marktwerts um +47,71% entspricht. Der Großteil der Bankanalysten teilt diese Einschätzung und sieht in der Aktie ein starkes Kaufsignal oder empfiehlt zumindest den Kauf (“Kauf”-Rating). Nur wenige Analysten sind neutral eingestellt (“halten”-Rating).

Insgesamt gibt es neun starke Befürworter für eine Investition in die Infineon-Aktien und weitere 15 optimistische Analysten mit “Kauf”-Empfehlung; damit positionieren sich...