Infineon: Kursziel von 49,98 EUR liegt um +56,19% über dem aktuellen Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Infineon eine negative Entwicklung von -0,62%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse auf -4,68%, was den Markt derzeit pessimistisch erscheinen lässt. Laut Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel bei 49,98 EUR angesetzt und somit um +56,19% höher als der aktuelle Kurs.

• Infineon: Am 18.08.2023 mit -0,62%

• Das Kursziel von Infineon liegt bei 49,98 EUR

• Guru-Rating von Infineon bleibt das selbe mit 4,06

Die Einschätzung wird durch das “Guru-Rating” bestätigt und zeigt damit eine positive Tendenz für Investoren auf. Derzeit sprechen sich neun Analysten für einen Kauf aus und weitere 15 vergeben ein “Kauf”-Rating. Sieben Experten empfehlen allerdings nur ein “Halten”. Zusammengefasst sind immerhin +77,42% der Analysten optimistisch gestimmt.

Diese...