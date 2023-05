Infineon: Kursziel von 48,96 EUR eröffnet Investoren ein Kurspotenzial von +36,78%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die gestrige Kursentwicklung Infineons am Finanzmarkt betrug +0,34%, was die vergangenen fünf Handelstage auf eine positive Summe von +6,99% bringt. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich einer mittelfristigen Einschätzung des Unternehmens beläuft sich auf ein Kursziel in Höhe von 48,96 EUR. Dies würde für Investoren eine potentielle Rendite von +36,78% bedeuten.

• Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs um +0,34%

• Infineons aktuelles Kursziel liegt bei 48,96 EUR

• Das Guru-Rating verbleibt mit einem Wert von 4,00 ALT

Dabei sind die Meinungen unter den Analysten geteilt: Während neun Experten Infineon als starkes Kaufsignal bewerten und weitere sechzehn es als positiv ansehen aber nicht euphorisch agieren (“Kauf”), sind sechs Analysten neutral (“halten”) eingestellt und nur ein Experte ist dafür einen Verkauf...