Infineon: Kursziel von 48,96 EUR eröffnet +49,13% Kurspotenzial

Gestern verzeichnete der Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung bei Infineon um -1,23%. Insgesamt beläuft sich das Ergebnis für die vergangene Handelswoche auf -0,29%, was eine neutralere Stimmung am Markt signalisiert. Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie mittelfristig nicht richtig bewertet ist und sehen ein Kurspotenzial in Höhe von +49,13%.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 48,96 EUR. Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere 14 mit “Kauf” bewerten, sehen acht Experten sie als “halten”. Das Guru-Rating bleibt dabei mit einem Wert von 4,03 unverändert.

Zusammenfassend ergibt sich damit eine positive Einschätzung mit einer Mehrheit optimistischer Analysten in Höhe von +74,19%.