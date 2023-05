Infineon: Kurspotenzial von +47,05% - Kursziel bei 48,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktienbewertung von Infineon ist laut Analysten derzeit nicht korrekt. Das wahre Potenzial liegt bei einem erwarteten Anstieg des Kurses um +47,05%, was einem aktuellen Kursziel von 48,96 EUR entspricht.

• Am 11.05.2023 sank die Infineon-Aktie um -0,11%

• Guru-Rating bleibt gleich mit einer Bewertung von 4,00

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +78,12%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Infineon eine negative Entwicklung am Finanzmarkt in Höhe von -0,11%. Insgesamt hat sich der Aktienwert jedoch in den letzten fünf Tagen um +0,29% erhöht und zeigt damit einen neutralen Trend.

Während einige Marktanalysten diese Entwicklung als vorhersehbar betrachten würden andere aufgrund des hohen Aufwärtspotentials widersprechen.

Das durchschnittliche mittelfristige Preisziel für die Aktie liegt bei 48.96€ und bietet...