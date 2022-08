Infineon: Krise? Welche Krise?

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Infineon strotz derzeit vor Optimismus: Wie der Konzern am Mittwoch im Rahmen seiner Quartalspräsentation bekannt gab, habe man nun die Jahresprognose nach oben geschraubt. Für den Halbleiterhersteller war das bereits die dritte Anhebung dieser Jahresziele. Infineon: So sieht die neue Prognose aus Demnach rechnet Infineon nun damit, dass man im Geschäftsjahr 21/22 (per Ende September 2022) einen Umsatz von 14… Hier weiterlesen