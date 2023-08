Infineon: Hoch hinaus - Kursziel von 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Der Infineon-Aktie wird aktuell von Analysten eine Unterbewertung attestiert. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,98 EUR – ein Potenzial von +25,72% im Vergleich zum aktuellen Kurs.

• Infineon: gestriges Minus von -0,36%

• Bankanalysten sehen das Kursziel bei 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 4,06

Gestern verzeichnete die Infineon-Aktie ein kleines Minus von -0,36%. Auf Sicht der letzten fünf Handelstage steht allerdings ein Plus in Höhe von +7,50% zu Buche. Die Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch.

Obwohl der positive Trend einige Analysten überrascht hat, sind diese sich dennoch sicher: Das mittelfristige Potenzial für Investoren liegt bei einem Zielkurs von 49,98 EUR. Derzeit teilen nicht alle Experten diese Meinung und bezweifeln das Erreichen dieses Wertes.

Zurzeit empfehlen neun Analysehäuser die...