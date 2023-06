Infineon: Fast 40% Kurssteigerungspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Doch laut Analysten wird das wahre Potenzial der Aktie übersehen.

• Infineon legt um +0,46% zu

• Kursziel bei 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,97

Am gestrigen Tag verzeichnete Infineon am Finanzmarkt einen Zuwachs von +0,46%. Insgesamt beträgt die Veränderung der letzten Woche -3,52%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Allerdings sehen Bankanalysten das Potenzial der Aktie deutlich höher und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 49,98 EUR. Dies würde für Investoren ein Potential von fast +40% eröffnen. Dennoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Von insgesamt 32 Analysten empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und weitere 15 sind...