Infineon: Experten sehen das wahre Kurspotenzial bei fast 50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Handelstag hat Infineon ein Plus von +0,49% verzeichnet, was eine positive Entwicklung im Vergleich zu den letzten fünf Tagen darstellt (+2,33%). Bankanalysten sind der Ansicht, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und ihr tatsächliches Kursziel bei 49,98 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potential für einen Anstieg um +51,68% eröffnen.

• Infineon: Am 23.08.2023 mit +0,49%

• Das Kursziel von Infineon liegt bei 49,98 EUR

• Guru-Rating von Infineon bleibt das selbe mit 4,06

Aktuell empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere fünfzehn bewerten sie optimistisch als “Kauf”. Sieben Fachleute haben sich für eine neutrale Bewertung entschieden und raten zum “Halten” der Aktie.

Diese Einschätzung seitens der Analysten kann zusätzlich durch den Trend-Indikator...