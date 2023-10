Infineon Elmos Semiconductor zwei Aktien vor Automobil-Chip Ertragsbooster? Platow Brief sieht Kaufpositionen.

Gute News für Infineon und Elmos

Die Vertreter der Automobilbranche sind skeptisch. Laut jüngsten ifo-Zahlen bleibt die Erwartungshaltung im tiefroten Bereich.

Das sind auf den ersten Blick keine guten Nachrichten für Infineon, die 50 Prozent ihrer Umsätze im Bereich Automotive generieren. Zumal die hier im Q3 des Gj. 2022/23 (per 30.9.) ggü. dem Vorquartal deutlich gesunkene Segmentergebnis-Marge Anfang August einen Kursrutsch eingeleitet hatte, bei dem die DAX-Aktie (34,66 Euro; DE0006231004) in der Spitze ein Viertel ihres Wertes verlor.

Umso erfreulicher war am Mittwoch (4.10.) der Auftritt von Peter Schiefer, Leiter der Automotive-Sparte, der auf einer Analystenkonferenz für die kommenden Jahre zweistellige Wachstumsraten bei strukturell höheren Margen in Aussicht gestellt hat. 2023/24 soll die Marge in Automotive bei einem niedrigen zweistelligen Umsatzanstieg zwischen 25% und 28% liegen. Das wäre deutlich mehr als Analysten im Konsens prognostiziert hatten. Infineon profitiert von einem höheren Anteil an Elektrofahrzeugen und automatisiertem Fahren sowie steigenden Marktanteilen.