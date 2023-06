Infineon: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +39,90%

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die Aktie von Infineon hat gestern eine positive Kursentwicklung von +2,66% hingelegt und konnte damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +3,15% verzeichnen. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Laut Durchschnittsberechnungen der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 49,98 EUR. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 35,70 EUR würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +39,90% bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere 15 als Kauf. Sieben Experten sehen sie neutral mit “halten” bewertet und nur einer rät zum Verkauf von Infineon-Aktien.

Zusammengefasst sind somit rund 75% der befragten Analysten noch immer optimistisch bezogen auf die zukünftige...