Infineon: Bankanalysten sehen Kurspotential von +34,57% - Kursziel bei 49,98 EUR

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Infineon einen Zuwachs von +0,46% verbuchen. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen musste das Unternehmen einen Verlust in Höhe von -2,34 % hinnehmen. Eine Entwicklung, die derzeit eher pessimistisch stimmt.

Trotz dessen sind Analysten der Meinung, dass Infineon aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial aufweist. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 49,98 EUR könnte sich für Anleger eine Rendite in Höhe von +34,57% ergeben.

Aktuell teilen nicht alle Experten diese Einschätzung. Von insgesamt 32 Bewertungen gibt es neun Empfehlungen zum Kauf sowie 15 weitere mit dem Rating “Kauf”. Sieben Mal wurde eine neutrale Haltung empfohlen und nur einmal riet ein Experte dazu zu verkaufen.

Das positive Guru-Rating bleibt weiterhin bestehen und spricht ebenfalls...