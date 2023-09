Infineon: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 48,96 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Die gestrige Kursentwicklung von Infineon am Finanzmarkt betrug +3,12%, was in einer vollständigen Handelswoche eine Summe von +1,16% ergibt. Somit scheint der Markt derzeit optimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel von Infineon liegt bei 48,96 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +47,34%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten positiven Trend-Entwicklung.

Aktuell raten 9 Analysten zum Kauf dieser Aktie. Weitere 14 Experten bewerten sie als “Kauf”, aber ohne Euphorie. Eine neutrale Position nehmen insgesamt 8 Experten ein und vergeben das Rating “halten”.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei einem Wert von 4,03.

Anmerkung: Diese Informationen dienen lediglich als Quelle für Anlegerinformationen und stellen keine Anlageempfehlungen dar.