Infineon: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Die Aktie von Infineon wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 48,96 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +53,96%. Die positive Stimmung spiegelt sich auch in einer positiven Entwicklung am Finanzmarkt wider.

Am vergangenen Handelstag konnte die Aktie von Infineon um +1,13% zulegen und verzeichnete somit einen Anstieg um insgesamt +3,99% in den letzten fünf Handelstagen. Für die Zukunft sind viele Bankanalysten optimistisch gestimmt und halten ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 48,96 EUR für realisierbar.

Währenddessen empfehlen neun Analysten den Kauf der Aktie und weitere fünfzehn Experten beurteilen...