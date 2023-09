Infineon: Analysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Infineon":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Infineon eine negative Kursentwicklung von -1,07%, was zu einem Gesamtverlust von -3,75% in den letzten fünf Handelstagen führte. Diese Entwicklung scheint jedoch nicht die Meinung der Bankanalysten widerzuspiegeln.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 48,96 EUR. Wenn dies eintreffen sollte, könnten Anleger ein Potential von +57,66% erwarten. Derzeit sind neun Analysten der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt und weitere 14 empfehlen den Kauf der Aktie mit optimistischer Einschätzung. Acht Experten haben eine neutrale Bewertung abgegeben.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,03 und bestärkt damit die positive Stimmung unter den meisten Analysten.